Второй этап «Формулы успеха» стартует в Хабаровске

«Ребята пройдут четыре станции, где их ждут различные задания. Например, они сыграют в дженгу — из брусков построят башню, а затем начнут аккуратно вытаскивать по одной детали и ставить их на верх конструкции. Причем на некоторых кубиках будут написаны термины из области социального проектирования, их придется объяснить», — рассказал ведущий специалист МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи» Александр Карандаев.

Напомним, «Формула успеха» — это городской конкурс детских и молодежных объединений. За победу в нем борются 16 команд.