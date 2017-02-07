На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области из-за аномальных холодов объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в течение 7—11 февраля 2017 года на улице ожидается температура на 7−9 градусов ниже нормы. Ночью столбики термометра будут опускаться до минус 23−30 градусов, в низинах — до минус 35−40.

Жителей просят по возможности не выходить на улицу. Спасатели подготовили 44 пункта обогрева, которые в случае необходимости будут развернуты на дорогах.