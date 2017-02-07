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08:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пациентка новосибирской больницы потеряла память: активисты ищут ее родственников

Новосибирские активисты ищут родственников потерявшей память пожилой женщины, информацию сообщила подписчица группы «ВКонтакте» «Инцидент».

88-летняя женщина А. А. Плотаева была доставлена 5 февраля в урологическое отделение ЦКБ Советского района. По словам пенсионерки, ей на улице в Кировском районе стало плохо, и прохожие вызвали ей «скорую».

Женщина не помнит фамилий и адресов родных, не помнит контакты близких. Однако она говорит, что родственники наверняка есть и ищут ее. Женщина сообщила, что она живет одна в доме по улице Зорге, 72.

«Отношение к ней тут крайне хамское… Говорит она медленно и тихо, что весьма злит врачей, ничем особо ей не помогают. Смотреть на это очень тяжело, бабушка мучается, а помочь некому. Хотелось бы, чтобы родные ее нашли или как-то сообщили им о ее местонахождении», — сообщает подписчица.

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