Пациентка новосибирской больницы потеряла память: активисты ищут ее родственников

88-летняя женщина А. А. Плотаева была доставлена 5 февраля в урологическое отделение ЦКБ Советского района. По словам пенсионерки, ей на улице в Кировском районе стало плохо, и прохожие вызвали ей «скорую».

Женщина не помнит фамилий и адресов родных, не помнит контакты близких. Однако она говорит, что родственники наверняка есть и ищут ее. Женщина сообщила, что она живет одна в доме по улице Зорге, 72.