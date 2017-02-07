Пациентка новосибирской больницы потеряла память: активисты ищут ее родственников
Новосибирские активисты ищут родственников потерявшей память пожилой женщины, информацию сообщила подписчица группы «ВКонтакте» «Инцидент».
Новосибирские активисты ищут родственников потерявшей память пожилой женщины, информацию сообщила подписчица группы «ВКонтакте» «Инцидент».
88-летняя женщина А. А. Плотаева была доставлена 5 февраля в урологическое отделение ЦКБ Советского района. По словам пенсионерки, ей на улице в Кировском районе стало плохо, и прохожие вызвали ей «скорую».
Женщина не помнит фамилий и адресов родных, не помнит контакты близких. Однако она говорит, что родственники наверняка есть и ищут ее. Женщина сообщила, что она живет одна в доме по улице Зорге, 72.
«Отношение к ней тут крайне хамское… Говорит она медленно и тихо, что весьма злит врачей, ничем особо ей не помогают. Смотреть на это очень тяжело, бабушка мучается, а помочь некому. Хотелось бы, чтобы родные ее нашли или