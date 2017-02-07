У новосибирца арестовали телефон за долги по ЖКХ
Мужчина был должен 40 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Мужчина был должен 40 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Житель Дзержинского района задолжал крупную сумму за тепло, газ и электроэнергию. Судебные приставы запустили исполнительное делопроизводство.
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Специалисты арестовали сотовый аппарат и пояснили, что вернут его, только если должник заплатит деньги в полном объеме. Чтобы арест был снят, мужчина оплатил все 40 тысяч рублей включая исполнительный сбор.