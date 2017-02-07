У новосибирца арестовали телефон за долги по ЖКХ

Житель Дзержинского района задолжал крупную сумму за тепло, газ и электроэнергию. Судебные приставы запустили исполнительное делопроизводство.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Новосибирской области, по адресу регистрации гражданина совершались неоднократные выходы, было установлено, что должник по указанному адресу не проживает. Спустя некоторое время мужчина сам пришел в отдел судебных приставов, так как узнал от родственников о задолженности. Он сказал, что у него нет средств на погашение долга, когда в кармане зазвонил телефон — дорогостоящий IPhone 7.

Специалисты арестовали сотовый аппарат и пояснили, что вернут его, только если должник заплатит деньги в полном объеме. Чтобы арест был снят, мужчина оплатил все 40 тысяч рублей включая исполнительный сбор.