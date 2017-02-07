Челябинец прописал в своей квартире 25 иностранцев

Челябинец фиктивно поставил на учёт 25 иностранных граждан, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В мае-июне 2016 года житель Челябинска в своей квартире по улице Дарвина прописал 25 иностранцев, без предоставления места жительства. За свою услугу мужчина взял с каждого по 1 тысяче рублей.

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

В настоящий момент дело направлено мировому судье Советского района Челябинска для рассмотрения по существу.