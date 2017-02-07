Челябинец прописал в своей квартире 25 иностранцев
За услугу мужчина получил с каждого по 1 тысяче рублей.
За услугу мужчина получил с каждого по 1 тысяче рублей.
Челябинец фиктивно поставил на учёт 25 иностранных граждан, сообщают в
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Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
В настоящий момент дело направлено мировому судье Советского района Челябинска для рассмотрения по существу.