В Уфе во время очистки снега коммунальщики повредили балкон одного из домов

2 февраля во время очистки снега сотрудниками коммунальных служб города была повреждена обшивка балкона в доме 55 по проспекту Октября. Сообщается, что сотрудники ЖЭУ неоднократно рекомендовали хозяину квартиры очистить козырек самому — там скопилось немало наледи и снега. После того, как рекомендации были проигнорированы, коммунальщики сами приступили к очистке и повредили козырек.

Четырьмя днями позднее козырек дома был отремонтирован.