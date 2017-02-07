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08:05 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе во время очистки снега коммунальщики повредили балкон одного из домов

Вчера в Уфе сотрудники коммунальных служб отремонтировали козырек балкона, который сами же и сломали, сообщает мэрия.

2 февраля во время очистки снега сотрудниками коммунальных служб города была повреждена обшивка балкона в доме 55 по проспекту Октября. Сообщается, что сотрудники ЖЭУ неоднократно рекомендовали хозяину квартиры очистить козырек самому — там скопилось немало наледи и снега. После того, как рекомендации были проигнорированы, коммунальщики сами приступили к очистке и повредили козырек.

Четырьмя днями позднее козырек дома был отремонтирован.

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