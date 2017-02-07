В столице появится культурный центр с крытой улицей и летним кинотеатром
На месте кинотеатра «Таджикистан» построят досуговый центр в скандинавском стиле.
На месте кинотеатра «Таджикистан» построят досуговый центр в скандинавском стиле.
Москомархитектура утвердила
Длина новой крытой улицы составит около 80 метров. По вечерам она будет подсвечиваться. Фасад будущего
На одном из фасадов центра разместится большой белый экран, который летом будет превращаться в кинотеатр на свежем воздухе. Высота киноэкрана составит восемь метров, а ширина — 12. Предполагается, что показы будут бесплатными для всех желающих.
Само здание на улице Маршала Катукова, дом 8 будет двухэтажным. Пешеходная галерея разделит его на две зоны. В одной разместятся концертный зал на 510 мест, кафе и библиотека с большим деревянным балконом. В летние дни желающие почитать книгу на свежем воздухе смогут это сделать на мягких пуфах. Вторую часть досугового центра отвели под разнообразные кружки, спортивные секции и
Кинотеатр “Таджикистан” простоял на этом участке не один десяток лет и для жителей стал определенным ориентиром. Сейчас на его месте спроектирован современный досуговый центр, который должен удовлетворять культурным и социальным потребностям жителей.
Он добавил, что проект