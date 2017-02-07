В столице появится культурный центр с крытой улицей и летним кинотеатром

Москомархитектура утвердила дизайн-проект нового культурно-досугового центра на месте кинотеатра «Таджикистан» в районе Строгино. Здание будет построено в скандинавском стиле и разделено на две части пешеходной галереей со стеклянной крышей. Она свяжет прогулочное пространство от Москвы-реки до станции метро «Строгино». Кроме того, через галерею можно будет пройти к жилым домам, не обходя здание центра.

Длина новой крытой улицы составит около 80 метров. По вечерам она будет подсвечиваться. Фасад будущего культурно-досугового центра будет выполнен из стекла, дерева и камня. В цветовом оформлении фасада, как в архитектурных проектах стран Скандинавии, будут преобладать оттенки коричневого, бежевого и серого.

На одном из фасадов центра разместится большой белый экран, который летом будет превращаться в кинотеатр на свежем воздухе. Высота киноэкрана составит восемь метров, а ширина — 12. Предполагается, что показы будут бесплатными для всех желающих.

Само здание на улице Маршала Катукова, дом 8 будет двухэтажным. Пешеходная галерея разделит его на две зоны. В одной разместятся концертный зал на 510 мест, кафе и библиотека с большим деревянным балконом. В летние дни желающие почитать книгу на свежем воздухе смогут это сделать на мягких пуфах. Вторую часть досугового центра отвели под разнообразные кружки, спортивные секции и мастер-классы для детей и взрослых. У каждой зоны будут собственные входы: основные — с дублёра улицы Маршала Катукова, дополнительный — со стороны жилой застройки. Это подчеркнёт сквозное движение внутри здания. Общая площадь нового центра составит порядка шести тысяч квадратных метров. Проект также включает автостоянку на 50 машино-мест.

Кинотеатр “Таджикистан” простоял на этом участке не один десяток лет и для жителей стал определенным ориентиром. Сейчас на его месте спроектирован современный досуговый центр, который должен удовлетворять культурным и социальным потребностям жителей. Сергей Кузнецов Главный архитектор Москвы