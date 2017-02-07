Названы восстанавливающие ДНК человека физические упражнения

Одноразовой тренировки на выносливость достаточно, как показали ученые, для того, чтобы запустить экспрессию генов, ответственных за восстановление поврежденных участков ДНК.

К своим выводам ученые пришли в ходе экспериментов с мышами. Грызуны в течение получаса занимались на беговой дорожке. Одновременно специалисты следили за экспрессией генов животных, ответственных за функционирование миокарда. У грызунов после занятий на беговой дорожке ее уровень оказался выше, чем у мышей, находящихся в спокойном состоянии.

Авторы исследования отмечают, что его результаты справедливы и для человека, в организме которого регуляция генов осуществляется сходным образом. Ученые рекомендуют как можно больше заниматься тренировками на выносливость.