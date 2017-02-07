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09:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы восстанавливающие ДНК человека физические упражнения

Американские и бразильские медики назвали эффективный способ запуска прижизненной реконструкции ДНК человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Experimental Physiology, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Источник: РИА "Новости"

Одноразовой тренировки на выносливость достаточно, как показали ученые, для того, чтобы запустить экспрессию генов, ответственных за восстановление поврежденных участков ДНК.

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К своим выводам ученые пришли в ходе экспериментов с мышами. Грызуны в течение получаса занимались на беговой дорожке. Одновременно специалисты следили за экспрессией генов животных, ответственных за функционирование миокарда. У грызунов после занятий на беговой дорожке ее уровень оказался выше, чем у мышей, находящихся в спокойном состоянии.

Авторы исследования отмечают, что его результаты справедливы и для человека, в организме которого регуляция генов осуществляется сходным образом. Ученые рекомендуют как можно больше заниматься тренировками на выносливость.

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