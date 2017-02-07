Парковка на месте железного «паука» стала бесплатной

Платная парковка у Театральной площади, в районе красноярского Коммунального моста, оказалась невостребованной у водителей, поэтому ее сделали бесплатной. Об этом сообщили представители собственника участка — ОАО «Красцветмет». Полгода работы показали, что автомобилисты не желают платить деньги за такую стоянку.

В качестве платной эта парковка не работает уже около 2 недель.

Напомним, парковку открыли летом прошлого года. Весной 2012 года мэрия начала работы по демонтажу металлического каркаса недостроенного торгово-развлекательного комплекса на нижнем уровне Театральной площади, но из-за нехватки денег ограничилась снятием нескольких плохо закрепленных балок. В очередной раз демонтировать недострой начали летом 2016 года, после завершения работ там обустроили платную круглосуточную парковку. Час стоил 30 рублей, цена месячного абонемента составляла 2,5 тыс. рублей, годового — 18 тысяч рублей.

Однако накануне в «Красцветмете» признали, что парковка оказалась невостребованной у красноярцев, поэтому собственник решил отказаться от этой идеи. Сейчас на этом месте можно припарковаться абсолютно бесплатно. В настоящее время руководство «Красцветмета» совместно с администрацией города решают дальнейшую судьбу территории.

Добавим, о невостребованности платных парковок среди горожан заявили и представители других компаний. Например, в минус пока работает многоуровневая парковка на Взлётке, в ноль — подземная парковка на Театральной площади.