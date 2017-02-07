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08:07 (мск), источник: VN.RU

Водителя мэра Новосибирска оштрафовали за парковку на тротуаре

Представительский Audi A8 мэра Новосибирска заметили припаркованным на тротуаре. Общественники сообщили о нарушении в ГИБДД, приложив фотографию, на которой запечатлено нарушение. В государственной автоинспекции рассмотрели обращение и привлекли водителя служебного авто к административной ответственности.

Автомобиль мэра Новосибирска Анатолия Локтя — черный Audi A8 — недавно заметили припаркованным на тротуаре возле здания областной библиотеки на ул. Советской. Известный новосибирский общественник Алексей Носов сфотографировал нарушение и отправил электронное обращение на сайт ГИБДД. Произошло это еще 23 декабря 2016 года, а на днях пришел ответ.

— Водитель мэра Новосибирска привлечен к административной ответственности за парковку на тротуаре.

Это нечастый пример в практике ГИБДД. Мне известны только три подобных случая: в Омске, в Перми и в Березовском, — написал Алексей Носов на своей странице в сети Фейсбук.

В приложенном сообщении автоинспекции говорится: «По результатам расследования водитель автомобиля «Audi А8», регистрационный знак О101ОО 154, привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Общественник отметил, что специально не следил за машиной мэра, просто случай выпал.

— Я не являюсь сторонником «Стоп-Хам» и других движений в этом духе. Просто оказия выпала, сфотографировал. Мэр — он же как пионер должен быть, всем ребятам пример! И вдруг служебная машина паркуется на тротуарах, — рассказал Алексей в беседе с корреспондентом VN.ru седьмого февраля.

Пресс-секретарь мэра Артем Роговский прокомментировал случай:

— Правила дорожного движения едины для всех. С водителем проведена беседа о недопустимости подобных нарушений.

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