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13:58 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки

Стюардесса авиакомпании Alaska Airlines спасла девочку от торговца людьми благодаря записке, оставленной в туалете самолета.

Шелиа Федрик рассказала журналистам, что забеспокоилась сразу, когда увидела в самолете растрепанную девочку рядом с хорошо одетым мужчиной.

Подросток выглядел так, «как будто она прошла через кромешный ад», рассказала стюардесса Эн-би-си, а мужчина не позволил ей поговорить с девочкой.

Тогда Федрик незаметно подала знак, чтобы девочка шла в туалет, где ее ждала записка на зеркале. На этой же записке девочка написала, что ей нужна помощь.

Оказалось, что подросток стал жертвой торговцев людьми. Федрик сообщила о произошедшем пилоту, и он смог заранее предупредить полицию.

Инцидент, произошедший в 2011 году на рейсе компании Alaska Airlines, был обнародован в СМИ на этой неделе, в то время как благотворительная организация Airline Ambassadors начала кампанию по обучению членов экипажа борьбе с торговлей людьми.

На сайте Airline Ambassadors говорится, что жертвы могут казаться испуганными рядом с людьми в униформе, не знать конечной цели путешествия. Они также могут отвечать заготовленными фразами и быть одетыми неподобающе для места прибытия.

Злоумышленники могут пытаться отвечать на вопросы вместо своих жертв, а также не знать их личных данных.

Сейчас спасенная девочка уже учится в колледже и по-прежнему поддерживает связь со стюардессой, сообщает 10News.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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