Стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки

Шелиа Федрик рассказала журналистам, что забеспокоилась сразу, когда увидела в самолете растрепанную девочку рядом с хорошо одетым мужчиной.

Подросток выглядел так, «как будто она прошла через кромешный ад», рассказала стюардесса Эн-би-си, а мужчина не позволил ей поговорить с девочкой.

Тогда Федрик незаметно подала знак, чтобы девочка шла в туалет, где ее ждала записка на зеркале. На этой же записке девочка написала, что ей нужна помощь.

Оказалось, что подросток стал жертвой торговцев людьми. Федрик сообщила о произошедшем пилоту, и он смог заранее предупредить полицию.