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07:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане проведут митинг на Волочаевской сопке

Жители краевой столицы примут участие в традиционном лыжном переходе Хабаровск — Волочаевка — Хабаровск.

Мероприятие начнется с митинга. Активисты соберутся 13 февраля в 11:00 около дворца творчества детей и молодежи «Северное сияние». После этого они проедут на 15-й километр трассы «Восток», где встанут на лыжи и побегут в сторону Волочаевки. Всего им предстоит преодолеть около 50 километров, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

«Маршрут непростой, поэтому впереди будут идти более опытные участники перехода, чтобы проложить тропу. Идти будем вдоль трассы, будет у нас автобус сопровождения. Конечный пункт перехода — Волочаевка. На Волочаевской сопке мы проведем митинг возле мемориала, а потом участникам перехода организуют небольшую познавательную экскурсию в музей 11-й Смидовичской школы», — рассказал главный специалист отдела по социальным вопросам комитета по управлению Краснофлотским районом Хабаровска Николай Инкин.

Мероприятие проводится в честь исторического сражения между Белоповстанческой армией и войсками Народно-революционной армии Дальневосточной республики.

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