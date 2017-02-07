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08:43 (мск), источник: БЕЛТА

Очередь из грузовиков на белорусско-литовской границе сокращается

7 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Очередь из грузовиков на белорусско-литовской границе на выезд из Беларуси сокращается. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 6.00 7 февраля больше всего фур ожидает выезда в пункте пропуска «Каменный Лог» — 80. В «Котловке» в очереди находятся 50 грузовиков, «Беняконях» — 29, «Привалке» — 20. На выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска «Брест» стоят 45 легковых автомобилей.

На украинском и латвийском направлениях очередей в пунктах пропуска нет.

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