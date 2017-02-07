Очередь из грузовиков на белорусско-литовской границе сокращается

По состоянию на 6.00 7 февраля больше всего фур ожидает выезда в пункте пропуска «Каменный Лог» — 80. В «Котловке» в очереди находятся 50 грузовиков, «Беняконях» — 29, «Привалке» — 20. На выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска «Брест» стоят 45 легковых автомобилей.

На украинском и латвийском направлениях очередей в пунктах пропуска нет.