14-летняя школьница стала моделью года в Новосибирске (фото)

6 февраля в банкетном зале ресторана La Maison была объявлена «Модель года 2016» в Новосибирске.

Титул главной модели года в Новосибирске получила Анастасия Деньгина — 14-летняя школьница, ученица модельной школы «Русский блеск». В подарок девушка получила курсы английского на острове Мальта.