14-летняя школьница стала моделью года в Новосибирске (фото)
14-летняя школьница стала моделью года в Новосибирске, жюри выбрало ее из 200 претенденток, сообщается в группе «Вконтакте» модельной школы «Русский блеск».
14-летняя школьница стала моделью года в Новосибирске, жюри выбрало ее из 200 претенденток, сообщается в группе «Вконтакте» модельной школы «Русский блеск».
6 февраля в банкетном зале ресторана La Maison была объявлена «Модель года 2016» в Новосибирске.
Титул главной модели года в Новосибирске получила Анастасия Деньгина — 14-летняя школьница, ученица модельной школы «Русский блеск». В подарок девушка получила курсы английского на острове Мальта.
На премию «Модель года» претендовали 200 девушек возрастом от 14 до 20 лет.