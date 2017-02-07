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16:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

14-летняя школьница стала моделью года в Новосибирске (фото)

14-летняя школьница стала моделью года в Новосибирске, жюри выбрало ее из 200 претенденток, сообщается в группе «Вконтакте» модельной школы «Русский блеск».

6 февраля в банкетном зале ресторана La Maison была объявлена «Модель года 2016» в Новосибирске.

Титул главной модели года в Новосибирске получила Анастасия Деньгина — 14-летняя школьница, ученица модельной школы «Русский блеск». В подарок девушка получила курсы английского на острове Мальта.

На премию «Модель года» претендовали 200 девушек возрастом от 14 до 20 лет.

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