Новые указатели появились у входов в московском метро
Ориентиры расклеили прямо на стеклянных дверях метрополитена на уровне глаз.
Ориентиры расклеили прямо на стеклянных дверях метрополитена на уровне глаз.
Новые указатели появились у входов в московском метро, передает телеканал «Москва 24». С их помощью ориентироваться на станциях и в переходах подземки станет намного проще.
На табличках обозначена ветка метро и направления проезда.
Ориентиры расклеили прямо на стеклянных дверях метрополитена на уровне глаз, поэтому сразу бросаются в глаза.