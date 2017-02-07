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13:46 (мск), источник: Моя Планета

Специалисты объяснили, почему кошки «стрекочут»

Все владельцы кошек слышали эти странные и смешные звуки, издаваемые питомцем: они похожи на стрекот или треск. Специалисты объяснили, что все это значит.

Источник: РИА "Новости"

Обычно кошка «стрекочет» (слово не совсем точно отражает суть происходящего, но за неимением лучшего будем использовать его), когда видит птицу за окном, белку или насекомое на потолке.

По словам ветеринара Эрики Лофтин, этот звук передает возбуждение кошки, которая увлечена добычей.

Так делают все кошачьи независимо от породы или размера — даже дикие кошки иногда «стрекочут». Иногда они издают этот звук при виде корма, игрушки или даже во время «охоты» на человека, что, однако, происходит гораздо реже.

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Селия Хэддон, кошачий бихевиорист, отмечает, что эти звуки можно услышать, когда кошка видит, но не может добраться до добычи. Таким образом, по ее словам, «стрекот» можно считать выражением ошеломляющего разочарования, испытываемого зверем.

Когда, например, кошки сидят на окне, стеклянная преграда мешает им выполнить весь алгоритм охоты — они застревают на стадии визуального контакта с возможной жертвой, объясняет Хэддон, добавляя, что если хищник вдруг все же получит шанс атаковать добычу, он его использует. Поэтому она советует держать кошек в помещении — это безопасно как для дикой природы, так и для кошки, передает The Dodo.

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