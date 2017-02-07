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13:43 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Шаг за шагом»: москвичи смогут пройти диспансеризацию за полтора часа

Ускорить процедуру поможет удобное расположение кабинетов врачей и система навигации.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Во всех столичных поликлиниках заработали отделения медицинской профилактики, позволяющие пройти диспансеризацию не более чем за 90 минут.

Чтобы завершить полный комплекс обследований, жителям больше не придётся ходить по этажам, разыскивая нужные кабинеты. Для удобства пациентов в поликлиниках введена удобная система навигации, позволяющая проходить диспансеризацию шаг за шагом. Кабинеты врачей-специалистов, функциональной диагностики, иммунопрофилактики теперь расположены в едином блоке, обычно на одном этаже.

Диспансеризация проводится бесплатно раз в три года для всех граждан старше 21 года в поликлинике по месту прикрепления. Её можно пройти в день обращения или перенести на любое удобное время. Для каждого пациента назначается свой список обследований и консультаций (по возрасту и полу).

Год диспансеризации подходит, когда число полных лет пациента можно разделить на три. Исключение составляют ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории граждан, которые обследуются каждый год. Регулярный осмотр позволяет на раннем этапе выявить или предупредить развитие многих заболеваний.

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