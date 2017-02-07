Екатеринбургские школьники находят в еде тараканов

Ученики и сотрудники екатеринбургской школы № 17 жалуются на нашествие тараканов. Они расползаются по всем помещениям, более того, их стали находить даже в еде.

«Я когда-то работала в этой школе уборщицей, зашла в туалет, а там тараканы прямо на обувь лезут, так страшно было. Сейчас в этой школе учится моя сестра. Ситуация не меняется. Тараканы постоянно на виду: салфетницу дети поднимают, там таракан, в супе — таракан», — рассказала «Уралинформбюро» Оксана Морозова. По ее словам, тараканов пытались травить только однажды — прошлым летом. Но делали это своими силами. Вызвать специалистов оказалось слишком накладно.

И это не единственное нарушение санитарных норм. Как сообщает бывшая сотрудница, у одной из учениц был найден туберкулез, а ее маму — сотрудницу столовой — даже не отстранили от работы: «Врач школы подделал справки о реакции на манту, в чем потом призналась. А сейчас оказывается еще и вши в начальных классах».