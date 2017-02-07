Екатеринбургские школьники находят в еде тараканов
Хватает и других претензий.
Хватает и других претензий.
Ученики и сотрудники екатеринбургской школы № 17 жалуются на нашествие тараканов. Они расползаются по всем помещениям, более того, их стали находить даже в еде.
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И это не единственное нарушение санитарных норм. Как сообщает бывшая сотрудница, у одной из учениц был найден туберкулез, а ее маму — сотрудницу столовой — даже не отстранили от работы: «Врач школы подделал справки о реакции на манту, в чем потом призналась. А сейчас оказывается еще и вши в начальных классах».
В школе о претензиях слышат впервые. «К нам никто из родителей не обращался. И никакого засилья тараканов нет. Мы вот только 4 февраля провели обработку от тараканов — заключили договор с фирмой. До этого, да,