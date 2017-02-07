В Пермском крае снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Пермском крае с 30 января по 5 февраля показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 107,2 на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 23%. При этом эпидемический порог всё равно превышен на 26,7%.



По данным краевого Роспотребнадзора, в Перми также наблюдается снижение уровня заболеваемости на 20,6%. Однако эпидемический порог превышен на 15,4%.