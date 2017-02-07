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08:49 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

За начало февраля в регионе меньше заболевших, чем в конце января. Однако показатели всё равно превышают эпидемический порог.

В Пермском крае с 30 января по 5 февраля показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 107,2 на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 23%. При этом эпидемический порог всё равно превышен на 26,7%.

По данным краевого Роспотребнадзора, в Перми также наблюдается снижение уровня заболеваемости на 20,6%. Однако эпидемический порог превышен на 15,4%.

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