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08:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии МЧС предупреждает о понижении температуры и ухудшении видимости на трассах

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане МЧС предупреждает о понижении температуры и ухудшении видимости на трассах.

Источник: РИА "Новости"

Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что сегодня, 7 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами будет идти снег, местами небольшой. Прогнозируется слабая метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северный, северо-восточный, по югу — юго-западный со скоростью 9−14 м/с. Температура воздуха днем составит -10,-15 градусов, по северу -15,-20. На трассах ожидается ухудшение видимости в явлениях до 500−1000 метров.

Чтобы избежать переохлаждения, Главное управление МЧС России по РБ рекомендует правильно одеваться: прикрыть уши, затылок, лоб. Лучше выбирать головные уборы без синтетической подкладки — шапки-ушанки, кожаные или трикотажные шлемы с козырьком. На щеки и руки за 20 минут до выхода желательно нанести питательный или защитный крем. Варежки должны быть предпочтительнее перчаток, желательно из овчины. Также важно держать в тепле ноги — в утепленных сапогах (на плотной подошве, но с небольшим каблуком), валенках, унтах. Главное, чтобы ноге в обуви было свободно — иначе можно замерзнуть даже с шерстяными носками. В холодное время нужно отказаться от металлических украшений — колец, серег. Кольца препятствуют нормальной циркуляции крови. Металл быстро охлаждается и может «прилипнуть» к коже, вызвав травмы и болезненные ощущения — переохлаждения и обморожения.

В ведомстве советуют правильно питаться, особенно перед тем, как отправиться на улицу. Энергия понадобится организму для борьбы с холодом.

«В случае переохлаждения или обморожения необходимо согреть обмороженную часть тела, растереть сухой мягкой тканью, затем поместить ее в теплую воду и постепенно довести температуру воды до 40−45 градусов. Если боль проходит, и чувствительность восстанавливается, вытереть руку или ногу насухо, надеть носки или перчатки и обратиться за медпомощью», — посоветовали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

Водителям, отправляясь в дальнюю дорогу, стоит следить за техническим состоянием своих машин. При поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться устранить неполадку на месте, это приведет к обморожению. Необходимо дождаться попутной машины, попросить отвезти в ближайший населенный пункт, где можно найти техническую помощь. Кроме того, на автодорогах работают пункты обогрева (как правило, это объекты общепита, кафе). Сложные участки дорог регулярно проверяют сотрудники МЧС.

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