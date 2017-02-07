В Башкирии МЧС предупреждает о понижении температуры и ухудшении видимости на трассах
УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане МЧС предупреждает о понижении температуры и ухудшении видимости на трассах.
УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане МЧС предупреждает о понижении температуры и ухудшении видимости на трассах.
Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что сегодня, 7 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами будет идти снег, местами небольшой. Прогнозируется слабая метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северный,
Чтобы избежать переохлаждения, Главное управление МЧС России по РБ рекомендует правильно одеваться: прикрыть уши, затылок, лоб. Лучше выбирать головные уборы без синтетической подкладки —
В ведомстве советуют правильно питаться, особенно перед тем, как отправиться на улицу. Энергия понадобится организму для борьбы с холодом.
«В случае переохлаждения или обморожения необходимо согреть обмороженную часть тела, растереть сухой мягкой тканью, затем поместить ее в теплую воду и постепенно довести температуру воды до 40−45 градусов. Если боль проходит, и чувствительность восстанавливается, вытереть руку или ногу насухо, надеть носки или перчатки и обратиться за медпомощью», — посоветовали в
Водителям, отправляясь в дальнюю дорогу, стоит следить за техническим состоянием своих машин. При поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться устранить неполадку на месте, это приведет к обморожению. Необходимо дождаться попутной машины, попросить отвезти в ближайший населенный пункт, где можно найти техническую помощь. Кроме того, на автодорогах работают пункты обогрева (как правило, это объекты общепита, кафе). Сложные участки дорог регулярно проверяют сотрудники МЧС.