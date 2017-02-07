Школьники Башкирии могут задать вопрос Владимиру Путину в детском еженедельнике «Классный журнал»

Все пять вопросов и пять ответов были яркими и запоминающимися. Вопросы от 11-летней Анжелы из поселка Бурёнка Чайковского района Пермского края про золотую рыбку и от 9-летней Анастасии из Санкт-Петербурга про нелюбимую кашу стали популярными в сети. 8-летний вундеркинд из Ярославской области Илья Раевский после своего вопроса смог отправиться в «Артек», побывать в Сколково, принять участие в научных конференциях и различных ТВ-проектах. А после ответа Владимира Путина на вопрос 9-летней Елизаветы из деревни Верхняя Иреть Черемховского района Иркутской области о выборе между ЕГЭ и устным экзаменом в прессе появилась информация о возможных изменениях в этой сфере.

Как сообщили в издании, в прошлом году в редакцию поступило более 11 тысяч индивидуальных и коллективных писем от детей. Самыми активными были Северо-Западный Федеральный округ, Московская, Саратовская, Иркутская, Свердловская области, Пермский край, Москва, Дагестан, Республика Крым.

«В этом году акция стартовала в четвертом номере “Классного журнала”. Первые вопросы уже начали поступать в редакцию, и мы рассчитываем на активное подключение к акции всех регионов. Мы ждем интересных, ярких вопросов на волнующие детей темы. Акция даст представление о том, чем живут российские дети», — сообщили в редакции еженедельника.

Свои вопросы может задать любой ребенок от шести до 14 лет, проживающий на территории РФ. Для этого необходимо заполнить анкету в сопровождении официального представителя на официальной странице проекта. Самые интересные вопросы редакция отправит в Администрацию Президента РФ.