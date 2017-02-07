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08:45 (мск), источник: Sputnik.by

Верховный суд сегодня решит судьбу блогера Лапшина

Лапшина задержали в Минске в середине декабря 2016 года по запросу Азербайджана за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики — его обвиняют в нарушении закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Верховный суд Беларуси во вторник рассмотрит дело об экстрадиции в Азербайджан блогера Александра Лапшина.

По информации пресс-секретаря суда Юлии Лясковой, заседание ВС пройдет в закрытом режиме.

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Ранее Минский городской суд признал законным постановление заместителя генпрокурора о выдаче российско-израильского блогера Азербайджану для осуществления уголовного преследования.

Лапшина задержали в Минске в середине декабря 2016 года по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» — за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время «Большого разговора» заявил, что республика не имеет оснований для того, чтобы не выдавать Азербайджану Лапшина. По словам белорусского лидера, задержание Лапшина было произведено в соответствии с решением Интерпола и в соответствии со всеми международными соглашениям республики он должен быть передан Азербайджану.

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