Верховный суд сегодня решит судьбу блогера Лапшина
Лапшина задержали в Минске в середине декабря 2016 года по запросу Азербайджана за посещение непризнанной
Лапшина задержали в Минске в середине декабря 2016 года по запросу Азербайджана за посещение непризнанной
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Верховный суд Беларуси во вторник рассмотрит дело об экстрадиции в Азербайджан блогера Александра Лапшина.
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Ранее Минский городской суд признал законным постановление заместителя генпрокурора о выдаче
Лапшина задержали в Минске в середине декабря 2016 года по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» — за посещение непризнанной
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время «Большого разговора» заявил, что республика не имеет оснований для того, чтобы не выдавать Азербайджану Лапшина. По словам белорусского лидера, задержание Лапшина было произведено в соответствии с решением Интерпола и в соответствии со всеми международными соглашениям республики он должен быть передан Азербайджану.