Пермский ледовый городок посетили более 320 тысяч человек

За все время работы ледового городка на эспланаде «Эко-сад» его посетили 329,5 тыс. человек. Также, по информации городской администрации, в этом году впервые в ледовом комплексе были установлены инфокиоски. С их помощью пермяки отправили 8849 интерактивных поздравлений.



Известно, что при благоприятных погодных условиях ледовый городок проработает до середины февраля.