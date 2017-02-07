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09:06 (мск), источник: Новости Перми

Пермский ледовый городок посетили более 320 тысяч человек

Работа «Эко-сада» на эспланаде продлится до середины февраля. Однако точную дату закрытия ледового комплекса пока не называют.

Источник: Новости Перми

За все время работы ледового городка на эспланаде «Эко-сад» его посетили 329,5 тыс. человек. Также, по информации городской администрации, в этом году впервые в ледовом комплексе были установлены инфокиоски. С их помощью пермяки отправили 8849 интерактивных поздравлений.

Известно, что при благоприятных погодных условиях ледовый городок проработает до середины февраля.

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