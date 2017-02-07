Пермский ледовый городок посетили более 320 тысяч человек
Работа «Эко-сада» на эспланаде продлится до середины февраля. Однако точную дату закрытия ледового комплекса пока не называют.
Работа «Эко-сада» на эспланаде продлится до середины февраля. Однако точную дату закрытия ледового комплекса пока не называют.
За все время работы ледового городка на эспланаде «Эко-сад» его посетили 329,5 тыс. человек. Также, по информации городской администрации, в этом году впервые в ледовом комплексе были установлены инфокиоски. С их помощью пермяки отправили 8849 интерактивных поздравлений.
Известно, что при благоприятных погодных условиях ледовый городок проработает до середины февраля.