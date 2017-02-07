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09:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Изменены автобусные маршруты № 6 и № 21 в Волгограде

Как сообщает ВДТВ пресс-служба администрации Волгограда, в январе опорные автобусные маршруты № 6 и № 21 изменили конечную остановку в центре города.

Теперь они довозят пассажиров до железнодорожного вокзала. Маршрут № 6 укреплен экспрессом, который курсирует с минимумом остановок. График движения экспресса составлен с учетом расписания авиарейсов.

С автобусным маршрутом № 21 произошли и другие новшества — автобус по 2-й Продольной магистрали будет двигаться до улицы Невской, после чего поворачивать в сторону железнодорожного вокзала.

Автобусы МУП «ВПАТП-7» работают на 8 опорных маршрутах, а также 14 вспомогательных и 12 сезонных (дачных), входящих в комплексную транспортную схему города. За последние два года автобусный парк МУП «ВПАТП-7» пополнили 84 новыми низкопольными автобусами.

В мэрии напоминают, что с вопросами и предложениями, касающимися транспортного обслуживания, волгоградцы могут обращаться на «горячую линию» — по телефону 23−31−60 в будние дни с 8:00 до 20:00.

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