Изменены автобусные маршруты № 6 и № 21 в Волгограде

Теперь они довозят пассажиров до железнодорожного вокзала. Маршрут № 6 укреплен экспрессом, который курсирует с минимумом остановок. График движения экспресса составлен с учетом расписания авиарейсов.

С автобусным маршрутом № 21 произошли и другие новшества — автобус по 2-й Продольной магистрали будет двигаться до улицы Невской, после чего поворачивать в сторону железнодорожного вокзала.

Автобусы МУП «ВПАТП-7» работают на 8 опорных маршрутах, а также 14 вспомогательных и 12 сезонных (дачных), входящих в комплексную транспортную схему города. За последние два года автобусный парк МУП «ВПАТП-7» пополнили 84 новыми низкопольными автобусами.

В мэрии напоминают, что с вопросами и предложениями, касающимися транспортного обслуживания, волгоградцы могут обращаться на «горячую линию» — по телефону 23−31−60 в будние дни с 8:00 до 20:00.