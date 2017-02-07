Гидромет о погоде 7 февраля: по западу — снег и по-прежнему морозно

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Холодная погода сохранится в Беларуси во вторник 7 февраля, в западных районах республики возможен снег, а дневная температуры будет ниже -10°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

«Мороз, осадков немного». Гидромет рассказал о погоде на неделю

Морозы в Беларуси принесли воздушные массы из России, при этом повсеместно отмечается сильный ветер, что усиливает ощущение холода.

«Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно по юго-западу страны пройдет снег, на отдельных участках дорог гололедица», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха по стране днем будет находиться в пределах от -12°С до -17°С, по юго-западу Беларуси от -8 до -11°С.

По данным Гидромета, в Минске утром возможен небольшой снег, днем без существенных осадков, максимальная температура воздуха составит около -12°С.

Как ранее сообщили синоптики, ожидается, что морозы ослабнут только к концу недели.