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08:46 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет о погоде 7 февраля: по западу — снег и по-прежнему морозно

В Минске утром возможен небольшой снег, днем без существенных осадков, максимальная температура воздуха составит около -12°С.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Холодная погода сохранится в Беларуси во вторник 7 февраля, в западных районах республики возможен снег, а дневная температуры будет ниже -10°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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Морозы в Беларуси принесли воздушные массы из России, при этом повсеместно отмечается сильный ветер, что усиливает ощущение холода.

«Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно по юго-западу страны пройдет снег, на отдельных участках дорог гололедица», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха по стране днем будет находиться в пределах от -12°С до -17°С, по юго-западу Беларуси от -8 до -11°С.

По данным Гидромета, в Минске утром возможен небольшой снег, днем без существенных осадков, максимальная температура воздуха составит около -12°С.

Как ранее сообщили синоптики, ожидается, что морозы ослабнут только к концу недели.

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