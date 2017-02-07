На станции Голованово появится новая остановка

На станции Голованово с 14 февраля назначается дополнительная остановка на пригородном поезде № 7034/7033 «Пермь-2 — Лысьва». При этом это не отразится на времени следования электрички.



По этой причине частично изменится расписание поезда. Отправление со станции Пермь-2 (и следование до станции Левшино) будет производиться согласно действующему расписанию. Далее — Голованово 16:02, Ляды 16:24, Сылва 16:38, Комарихинская 17:07, Кутамыш 17:20, Калино 17:50, на станцию Лысьва поезд прибывает по графику в 18:14. Время московское.