Лучший оздоровительно-образовательный лагерь Башкирии находится в Туймазинском районе

Министерство образования РБ подвело итоги республиканского межведомственного конкурса «Лучшая организация отдыха и оздоровления детей Башкортостана», который проводился с июня по сентябрь 2016 года.

На суд жюри были представлены 132 материала. За достигнутые успехи в сфере детского отдыха и оздоровления за последние три года детскому оздоровительно-образовательному лагерю «Кандрыкуль» Туймазинского района присвоено звание «Организация-мастер». «Кандрыкуль» — это круглогодичный лагерь, в котором успешно работают семь профильных смен, в том числе «Школа КВН», «Город мастеров» (декоративно-прикладное творчество), «Своё ТВ» (журналистская смена), «Клуб путешественников» (туристическая смена), сообщили в администрации района.