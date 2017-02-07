Лучший оздоровительно-образовательный лагерь Башкирии находится в Туймазинском районе
УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Лучший
УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Лучший
Министерство образования РБ подвело итоги республиканского межведомственного конкурса «Лучшая организация отдыха и оздоровления детей Башкортостана», который проводился с июня по сентябрь 2016 года.
На суд жюри были представлены 132 материала. За достигнутые успехи в сфере детского отдыха и оздоровления за последние три года детскому