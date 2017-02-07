Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
09:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге нашли кладбище бродячих собак

Скорее всего, животных отравили.

Вдоль Екатеринбургской кольцевой автодороги нашли десятки мертвых собак. Как сообщила «Уралинформбюро» руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман, видимых ран на трупах нет, их направили на экспертизу для выяснения причин смерти.

По всей вероятности, животных усыпили и, чтобы не тратиться на утилизацию, вывезли на трассу.

Зоозащитники написали заявление в Октябрьский отдел полиции городского УМВД.

Стоит добавить, что в Свердловской области с отловом и утилизацией бродячих собак полный бардак. Ранее «Уралинформбюро» писало об этом в материале «Бездомный собачий полк». Свалку бродяжек уже находили в Артемовском. 5 февраля 2017 года «собачья» проблема обернулась трагедией: в деревне Пальмино Таборинского района два пса насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться
Катастрофу в Сочи раскроют с помощью компьютерной модели
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ
В Израиле легализовали поселения на палестинских территориях
Родители выпускников сдадут ЕГЭ вместе с главой Рособрнадзора
Спорт
Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры «Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь