Без отопления, ГВС и с крысами по соседству: жители барака в Челябинске боятся умереть под развалинами
Многоквартирный дом на официальном уровне признали опасным для жизни, однако собственников расселять пока не торопятся.
Многоквартирный дом на официальном уровне признали опасным для жизни, однако собственников расселять пока не торопятся.
Жители одного из челябинских бараков боятся умереть под развалинами — многоквартирный дом 1953 года постройки признан аварийным, однако собственников расселять пока не торопятся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
О жилищной проблеме корреспонденту Агентства новостей «Доступ» рассказала жительница одной из квартир в бараке. Ксения Сафина — малоимущая
«По результатам независимой экспертизы, дом 15 по Свердловскому проспекту признан аварийным и опасным для проживания. Несущие конструкции могут рухнуть в любую секунду: износ здания составляет 71%, а износ балконов, окон, дверей, перекрытий, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, центрального отопления, электроснабжения — 80%. В связи с этим мы вынуждены жить в почти неотапливаемых квартирах, занавешивать все окна одеялами, без канализации, так как она не работает, без горячей воды, с крысами и пауками по соседству, в страхе за свои жизни», — рассказывает Ксения.
По ее словам, городская администрация назначила расселение на 2019 год. «Но мы боимся, что до этого времени не доживем — барак рухнет. Мы два раза записывались на прием к губернатору, однако нам отвечали, что этот вопрос не в его компетенции», — добавила челябинка.
Активистка побывала уже в нескольких ведомствах, в том числе, в районной прокуратуре, Госжилинспекции, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и даже на приеме у депутата «Единой России». Решить проблему никто не взялся.
«Так как региональные власти нам помочь не захотели, я обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. У нас только одна просьба — переехать из
Напомним, в 2017 году в планах властей расселение из