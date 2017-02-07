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09:37 (мск), источник: dostup1.ru

Без отопления, ГВС и с крысами по соседству: жители барака в Челябинске боятся умереть под развалинами

Многоквартирный дом на официальном уровне признали опасным для жизни, однако собственников расселять пока не торопятся.

Жители одного из челябинских бараков боятся умереть под развалинами — многоквартирный дом 1953 года постройки признан аварийным, однако собственников расселять пока не торопятся, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О жилищной проблеме корреспонденту Агентства новостей «Доступ» рассказала жительница одной из квартир в бараке. Ксения Сафина — малоимущая мать-одиночка — одна из немногих, кто остался в опасном доме. По соседству с ней живет труженик тыла, которому в этом году исполняется 95 лет, в своей квартире также осталась одна неблагополучная семья. Остальные собственники разъехались по съемным квартирам и родственникам. Этим же людям просто некуда идти.

«По результатам независимой экспертизы, дом 15 по Свердловскому проспекту признан аварийным и опасным для проживания. Несущие конструкции могут рухнуть в любую секунду: износ здания составляет 71%, а износ балконов, окон, дверей, перекрытий, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, центрального отопления, электроснабжения — 80%. В связи с этим мы вынуждены жить в почти неотапливаемых квартирах, занавешивать все окна одеялами, без канализации, так как она не работает, без горячей воды, с крысами и пауками по соседству, в страхе за свои жизни», — рассказывает Ксения.

По ее словам, городская администрация назначила расселение на 2019 год. «Но мы боимся, что до этого времени не доживем — барак рухнет. Мы два раза записывались на прием к губернатору, однако нам отвечали, что этот вопрос не в его компетенции», — добавила челябинка.

Активистка побывала уже в нескольких ведомствах, в том числе, в районной прокуратуре, Госжилинспекции, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и даже на приеме у депутата «Единой России». Решить проблему никто не взялся.

«Так как региональные власти нам помочь не захотели, я обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. У нас только одна просьба — переехать из ветхо-аварийного дома, пока не произошла трагедия», — говорит Ксения.

Напомним, в 2017 году в планах властей расселение из ветхо-аварийного жилья около 4 тыс. южноуральцев — поручение президента РФ по ликвидации аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, в Челябинской области должно быть исполнено до 1 сентября 2017 года.

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