В омских супермаркетах продают протухшие фрукты и соки

В омских соцсетях то и дело возникают жалобы на некачественные продукты. На сей раз омичи негодуют из-за протухших фруктов и пропавшего напитка. Так, в паблике «Ревизорро Омск», где горожане оставляют отзывы, омичи сообщили об испорченных продуктах.

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Одному из горожан на глаза в магазине попались мандарины, которые, судя по ценнику, являются свежими. Однако действительность оказалась сурова — свежими фруктами они были давно. Как видно, многих из цитрусовых помяты, потеряли свой вид и уж точно не выглядят свежими. А некоторые мандарины и вовсе покрыты плесенью. Страна, где были выращены цитрусовые, осталась неизвестной. Анонимный автор не сообщил, в каком супермаркете наткнулся на «свежие» мандарины, но судя по фотографиям, дело было в «Пятерочке», эта сеть магазинов появилось в Омске недавно. В комментариях омичи ехидничают и называют заплесневелые мандарины «пушистиками». В случае с мандаринами видно, что продукты несвежие и от приобретения лучше воздержаться, однако качество еды не всегда возможно проверить до покупки.

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