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09:40 (мск), источник: Om1.ru

В омских супермаркетах продают протухшие фрукты и соки

Одному омичу достался пропавший сок, другой возмущается подгнившими мандаринами.

В омских соцсетях то и дело возникают жалобы на некачественные продукты. На сей раз омичи негодуют из-за протухших фруктов и пропавшего напитка.

Так, в паблике «Ревизорро Омск», где горожане оставляют отзывы, омичи сообщили об испорченных продуктах.

Одному из горожан на глаза в магазине попались мандарины, которые, судя по ценнику, являются свежими. Однако действительность оказалась сурова — свежими фруктами они были давно.

Как видно, многих из цитрусовых помяты, потеряли свой вид и уж точно не выглядят свежими. А некоторые мандарины и вовсе покрыты плесенью. Страна, где были выращены цитрусовые, осталась неизвестной. Анонимный автор не сообщил, в каком супермаркете наткнулся на «свежие» мандарины, но судя по фотографиям, дело было в «Пятерочке», эта сеть магазинов появилось в Омске недавно. В комментариях омичи ехидничают и называют заплесневелые мандарины «пушистиками».

В случае с мандаринами видно, что продукты несвежие и от приобретения лучше воздержаться, однако качество еды не всегда возможно проверить до покупки.

Не повезло омичу, также анонимно пожаловавшемуся в паблике «Ревизорро Омск». Неизвестный «Мажитель» — напиток, сочетающий в себе молоко и сок. Однако горожанина ждало разочарование — открыв упаковку, внутри коробки плескалось что угодно, но не свежее молоко и сок.

Оказалось, несмотря на то, что срок годности, указанный на упаковке, истекает в мае, продукт уже испортился. Покупатель сетует на супермаркет «Магнит», в котором был куплен напиток, однако в комментариях подписчики возражают: при чем здесь магазин?

Пользователи сети предполагают, что была нарушена герметичность упаковки, от того вкусная смесь сока и молока превратилась в неаппетитную протухшую смесь.

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