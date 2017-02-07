На трассе Башкирии из-за похолодания спасатели развернули мобильный пункт обогрева
УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На трассе Башкортостана
УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На трассе Башкортостана
«Для мониторинга обстановки задействованы три оперативные группы
Пункт обогрева обеспечен палаткой, зарядными устройствами, спальными местами, генераторами, горячим питанием.
Как сообщалось ранее, МЧС предупредило о понижении температуры и ухудшении видимости на трассах, а также дало рекомендации, как вести себя при похолодании.