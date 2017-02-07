В Сочи за футбольными фанатами будут следить дирижабли

Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ) будет контролировать митинги, концерты и футбольные матчи с помощью дирижаблей.

Оснащенные высококачественной оптикой высотные разведчики смогут выявлять конкретных зачинщиков беспорядков и вовремя их локализовать, не подвергая опасности жизнь и здоровье других людей. Сейчас для этих задач используются специально оборудованные вертолеты. Стоимость их полетного часа на порядок дороже, чем несколько часов эксплуатации дирижабля, пишут Известия.

Дирижабли уже включены в план закупок новой техники. Их первое применение возможно уже в ходе Кубка конфедераций по футболу в июле этого года. В Росгвардии сообщили, что использование воздушных комплексов наблюдения — новое направление в развитии вооружений ФСВНГ. При этом упор будет сделан не на беспилотные летательные аппараты, а на дирижабли, с которых можно длительное время вести видеосъемку, фиксировать нарушения определенных правил и законов, выявлять нарушителей и потом их задерживать.