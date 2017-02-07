В Сочи за футбольными фанатами будут следить дирижабли
Впервые сверхлегкие летающие аппараты могут использовать летом во время Кубка конфедераций.
Впервые сверхлегкие летающие аппараты могут использовать летом во время Кубка конфедераций.
Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ) будет контролировать митинги, концерты и футбольные матчи с помощью дирижаблей.
Оснащенные высококачественной оптикой высотные разведчики смогут выявлять конкретных зачинщиков беспорядков и вовремя их локализовать, не подвергая опасности жизнь и здоровье других людей. Сейчас для этих задач используются специально оборудованные вертолеты. Стоимость их полетного часа на порядок дороже, чем несколько часов эксплуатации дирижабля, пишут Известия.
Дирижабли уже включены в план закупок новой техники. Их первое применение возможно уже в ходе Кубка конфедераций по футболу в июле этого года. В Росгвардии сообщили, что использование воздушных комплексов наблюдения — новое направление в развитии вооружений ФСВНГ. При этом упор будет сделан не на беспилотные летательные аппараты, а на дирижабли, с которых можно длительное время вести видеосъемку, фиксировать нарушения определенных правил и законов, выявлять нарушителей и потом их задерживать.
— Как правило, за массами людей, которые выходят на улицы, стоит небольшая группа зачинщиков, которые ведут деструктивную работу, — рассказал первый заместитель директора Росгвардии