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10:42 (мск), источник: Югополис

В Сочи за футбольными фанатами будут следить дирижабли

Впервые сверхлегкие летающие аппараты могут использовать летом во время Кубка конфедераций.

Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ) будет контролировать митинги, концерты и футбольные матчи с помощью дирижаблей.

Оснащенные высококачественной оптикой высотные разведчики смогут выявлять конкретных зачинщиков беспорядков и вовремя их локализовать, не подвергая опасности жизнь и здоровье других людей. Сейчас для этих задач используются специально оборудованные вертолеты. Стоимость их полетного часа на порядок дороже, чем несколько часов эксплуатации дирижабля, пишут Известия.

Дирижабли уже включены в план закупок новой техники. Их первое применение возможно уже в ходе Кубка конфедераций по футболу в июле этого года. В Росгвардии сообщили, что использование воздушных комплексов наблюдения — новое направление в развитии вооружений ФСВНГ. При этом упор будет сделан не на беспилотные летательные аппараты, а на дирижабли, с которых можно длительное время вести видеосъемку, фиксировать нарушения определенных правил и законов, выявлять нарушителей и потом их задерживать.

— Как правило, за массами людей, которые выходят на улицы, стоит небольшая группа зачинщиков, которые ведут деструктивную работу, — рассказал первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов. — Поэтому мы должны локализовать таких злоумышленников и задержать зачинщиков. Мы обеспечиваем в первую очередь безопасность граждан. Свою задачу мы видим в том, чтобы предупредить негативные условия, при которых массовые недовольства могут перейти на уровень массового неповиновения. Наша главная задача состоит не в том, чтобы махать палками или с помощью водометов и других технических средств разгонять несанкционированные митинги.

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