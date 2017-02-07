Из-за долга у хабаровчанина арестовали автомобиль
Хабаровчанин задолжал 55 тысяч рублей по кредиту. Мужчина долгое время не вносил необходимую сумму, игнорируя предупреждения.
Хабаровчанин задолжал 55 тысяч рублей по кредиту. Мужчина долгое время не вносил необходимую сумму, игнорируя предупреждения.
Тогда судебный пристав арестовал его машину. Автомобиль погрузили на эвакуатор и доставили на специальную площадку. Если в течение десяти дней хабаровчанин не погасит долг, машина попадет на торги, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на