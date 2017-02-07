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10:40 (мск), источник: Губерния онлайн

Из-за долга у хабаровчанина арестовали автомобиль

Хабаровчанин задолжал 55 тысяч рублей по кредиту. Мужчина долгое время не вносил необходимую сумму, игнорируя предупреждения.

Тогда судебный пристав арестовал его машину. Автомобиль погрузили на эвакуатор и доставили на специальную площадку. Если в течение десяти дней хабаровчанин не погасит долг, машина попадет на торги, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по краю.

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