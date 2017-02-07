ЕГЭ по русскому языку в Хабаровске написали родители школьников и депутаты

Задания также выполнили депутаты, представители Совета отцов города и журналисты. Некоторых сдающих сопровождали их дети. Участники российского движения школьников также проверили свои знания. ЕГЭ они писали в соседней аудитории. Мероприятие прошло в краевом центре образования.

«Цель акции — показать организацию экзамена родителям. Сегодня взрослые увидели, как организован контроль на ЕГЭ. Теперь родители знают, как надо поддержать своего ребенка, чтобы он шел на экзамен с радостью, а не с волнением как на тяжкое испытание», — рассказал заместитель министра образования и науки края Виктор Москвин.