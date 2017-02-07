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10:39 (мск), источник: Губерния онлайн

ЕГЭ по русскому языку в Хабаровске написали родители школьников и депутаты

7 февраля в Хабаровске родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку в рамках всероссийской акции.

Задания также выполнили депутаты, представители Совета отцов города и журналисты. Некоторых сдающих сопровождали их дети. Участники российского движения школьников также проверили свои знания. ЕГЭ они писали в соседней аудитории. Мероприятие прошло в краевом центре образования.

«Цель акции — показать организацию экзамена родителям. Сегодня взрослые увидели, как организован контроль на ЕГЭ. Теперь родители знают, как надо поддержать своего ребенка, чтобы он шел на экзамен с радостью, а не с волнением как на тяжкое испытание», — рассказал заместитель министра образования и науки края Виктор Москвин.

Хабаровчане прошли все основные этапы ЕГЭ. На тест им отвели 20 минут. После они самостоятельно проверили свои работы. Аналогичные мероприятия будут проведены во всех районах края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки региона.

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