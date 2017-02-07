Пригородный поселок на окраине Краснодара «назвали» именем губернатора Кондратьева
Неизвестные люди минувшей ночью разместили соответствующий баннер на улице поселка Российский.
Неизвестные люди минувшей ночью разместили соответствующий баннер на улице поселка Российский.
Поселок Российский находится в
По всей видимости, именно на это решили обратить внимание местные жители, самостоятельно переименовавшие поселок в район имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
Официальной реакции властей на подобное «переименование» пока не было.
Отметим, что это не первый случай так называемого
На прошлой неделе в интернете был выложен видеоролик. В нем были показаны невеселые будни посёлка Таманского Темрюкского района. Анонимный рассказчик в ролике идет по покрытой непролазной грязью улице Каминского и говорит о том, что жители поселка решили переименовать ее, назвав именем Вениамина Кондратьева, который, по словам местного жителя, шел на выборы губернатора с лозунгом: «Дороги разбиты, выбирай работающую власть».
Губернатор Кондратьев повел себя самокритично и, выложив в своем микроблоге в Твиттере этот ролик, дал поручение разобраться в ситуации.
Выяснилось, что на разбитой улице расположены всего 6 домов, ремонтировать ее нецелесообразно.