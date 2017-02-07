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10:47 (мск), источник: Югополис

Пригородный поселок на окраине Краснодара «назвали» именем губернатора Кондратьева

Неизвестные люди минувшей ночью разместили соответствующий баннер на улице поселка Российский.

Поселок Российский находится в северо-восточной части Краснодара. В непосредственной близости с ним расположены районы улицы Московской, гипермаркет «Лента», улица 1 мая. Поселок Российский входит в состав Прикубанского внутригородского округа Краснодара и мало чем отличается от остальных пригородных микрорайонов. Здесь ведется активное строительство многоэтажных домов и практически отсутствуют объекты инфраструктуры.

По всей видимости, именно на это решили обратить внимание местные жители, самостоятельно переименовавшие поселок в район имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Официальной реакции властей на подобное «переименование» пока не было.

Отметим, что это не первый случай так называемого гео-троллинга.

На прошлой неделе в интернете был выложен видеоролик. В нем были показаны невеселые будни посёлка Таманского Темрюкского района. Анонимный рассказчик в ролике идет по покрытой непролазной грязью улице Каминского и говорит о том, что жители поселка решили переименовать ее, назвав именем Вениамина Кондратьева, который, по словам местного жителя, шел на выборы губернатора с лозунгом: «Дороги разбиты, выбирай работающую власть».

Губернатор Кондратьев повел себя самокритично и, выложив в своем микроблоге в Твиттере этот ролик, дал поручение разобраться в ситуации.

Выяснилось, что на разбитой улице расположены всего 6 домов, ремонтировать ее нецелесообразно.

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