Пригородный поселок на окраине Краснодара «назвали» именем губернатора Кондратьева

Поселок Российский находится в северо-восточной части Краснодара. В непосредственной близости с ним расположены районы улицы Московской, гипермаркет «Лента», улица 1 мая. Поселок Российский входит в состав Прикубанского внутригородского округа Краснодара и мало чем отличается от остальных пригородных микрорайонов. Здесь ведется активное строительство многоэтажных домов и практически отсутствуют объекты инфраструктуры.

По всей видимости, именно на это решили обратить внимание местные жители, самостоятельно переименовавшие поселок в район имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Официальной реакции властей на подобное «переименование» пока не было.