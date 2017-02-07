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10:53 (мск), источник: РИА Новости

У нобелевского лауреата Сатьярти украли сертификат о присуждении премии

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев — РИА Новости. Неизвестные обокрали дом лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти в Дели, среди похищенных вещей оказалась его копия сертификата о присуждении премии, сообщает издание Hindu.

Источник: AP 2016

Инцидент произошел в ночь на вторник. Неизвестные проникли в его дом на юге Дели. Сам Сатьярти в настоящее время находится в США, где участвует в конференции. Факт кражи обнаружил его сын, когда заехал утром во вторник в дом отца.

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«Это было проникновение со взломом. Мы еще не идентифицировали взломщика. Помимо оригинала сертификата о присуждении Нобелевской премии мира, похищены драгоценности, электроника», — рассказал изданию представитель неправительственной организации по защите детей «Бачпан Бачао Андолан», которую основал Сатьярти.

Организация «Бачпан Бачао Андолан» борется против эксплуатации детей и рабства. Сатьярти и его организации удалось освободить более 80 тысяч детей, а также способствовать их реабилитации, реинтеграции в общество и образованию.

В 2014 году Сатьярти стал лауреатом Нобелевской премии мира вместе с пакистанской правозащитницей Малалой Юсафзай. Им присудили награду за борьбу против подавления и эксплуатации детей и молодежи и за право всех детей на образование.

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