Фронт Ле Пен. Как дочь маргинала стала самым популярным политиком во Франции

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По опросам она, пусть и ненамного, но опережает всех своих соперников и почти наверняка пройдет во второй тур. «Медуза» рассказывает про то, как дочь маргинального политика-антисемита берет политические вершины. В ночь на 2 ноября 1976-го неизвестные взорвали бомбу возле дома в 15-м округе Парижа. В этом доме жил Жан-Мари Ле Пен — одиозный ультраправый политик, четыре года назад собравший «Национальный фронт» из маргинальных движений — вместе с женой и тремя дочерями. Восьмилетняя Марин Ле Пен отделалась небольшими порезами от выбитых стекол. Полиция провела расследование, но преступника не нашла; не удалось узнать даже его имени.

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Спустя четыре десятилетия Марин Ле Пен скажет: эти 20 килограммов взрывчатки стали главным событием ее детства: «Я поняла, что политика может стоить жизни». Марин Ле Пен жила в образцовой семье — не в последнюю очередь потому, что ее отцу Жану-Мари нужно было поддерживать реноме среди консервативных избирателей. И все же в 1980-х семья распалась: Пьеретте Ле Пен ушла от мужа к его биографу. Пресса не любила Жан-Мари Ле Пена, и журналисты всеми силами пытались раздуть скандал. Сам политик тоже подливал масла в огонь: он, в частности, заявил, что если его жене нужны алименты, пусть устроится горничной. В ответ фотографии Пьеретте Ле Пен в образе горничной появились в журнале Playboy. Ее младшая дочь Марин после той фотосессии не общалась с ней 15 лет. Как рассказывают сестры Ле Пен, в детстве они были изгоями — из-за одиозного отца девочки подвергались нападкам со стороны сверстников и учителей.

Марин Ле Пен с отцом Жаном Мари Ле Пен | Источник: AFP 2016

После школы Марин Ле Пен поступила в Сорбонну и закончила юридический факультет. Она устроилась в адвокатскую фирму друга отца, а потом открыла частную практику. Но с клиентами не задавалось: многие считали, что участие Ле Пен в процессе плохо скажется на исходе дела. Опять же из-за личности отца. В конце 1990-х Марин Ле Пен пришла в «Национальный фронт». Дедьяволизация На президентских выборах 2002 года лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен набрал больше 16% голосов и вышел во второй тур. Это было так же неожиданно, как если бы в России настоящим претендентом на пост президента стал Владимир Жириновский.

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Жан-Мари Ле Пен считался во Франции политическим маргиналом. Он говорил, что оккупация нацистами Франции не была «такой уж бесчеловечной», что газовые камеры — лишь «деталь» в истории Второй мировой войны (за это заявление он был оштрафован) и что евреи разрабатывают план по управлению миром. Адольфа Гитлера при своих он называл Дядя Долфи. Перед вторым туром все политические силы призвали своих сторонников голосовать за умеренного правого Жака Ширака, лишь бы не допустить к власти Ле Пена. Ширак победил с 82 процентами голосов, но для ультраправых сам выход Ле Пена во второй тур был большим успехом. Через десять лет на выборах в 2012 году Марин Ле Пен не вышла во второй тур, но в первом превзошла результат отца. За нее проголосовали 18 процентов избирателей — шесть миллионов человек.

Марин Ле Пен после первого тура президентских выборов в 2012 году | Источник: AP 2016

За год до этого Марин Ле Пен сменила отца на посту президента «Национального фронта» и сразу же начала перестройку, которая получила название «дедьяволизация». Ле Пен решила: ради голосов избирателей нужно избавить партию от наследия Жана-Мари Ле Пена — сделать так, чтобы партия не ассоциировалась с антисемитизмом и расизмом. «Хотел он того или нет, он дал это оружие нашим соперникам, — говоритЛе Пен про высказывания своего отца, которые оппоненты до сих пор используют для критики партии. — Я уволила всех людей, которые разделяли его идеологию». Как рассказал бывший руководитель молодежного отделения «Национального фронта», раньше на вечеринках шутили про евреев; теперь перестали. Ле Пен уверяет, что со временем обвинения в фашизме затихнут, и критикам придется искать новые аргументы. В 2015 году она выгнала своего отца из партии. Новые избиратели правых: геи, мусульмане, левые

Европа переживает расцвет популистских партий, и «Национальный фронт» — самый яркий пример. Марин Ле Пен сейчас самый популярный политик во Франции среди кандидатов в президенты. Опросы отдают ей четверть голосов избирателей в первом туре. Рост популярности Марин Ле Пен связан с тем, что люди больше не боятся голосовать за ультраправых — их идеи становятся новой нормой. Раньше было немыслимо, чтобы геи и мусульмане голосовали не за социалистов, а за правых — сейчас это возможно. Штаб Марин Ле Пен, которая в 2010 году назвала молящихся на улицах мусульман оккупантами, ведет кампанию в иммигрантских пригородах Парижа. Она говорит, что жители тех районов не идентифицируют себя исключительно через ислам, у них есть и повседневные заботы — налоги, работа, транспорт. Социологи фиксируют рост популярности правых среди ЛГБТ-сообщества. В 2014 году за «Национальный фронт» были готовы проголосовать 19 процентов однополых женатых пар, в 2015-м — уже треть. Как объясняет автор книги «Почему геи переходят на сторону правых» Дидье Лестрад, геи опасаются растущей гомофобии в кварталах с мусульманским населением. Формально «Национальный фронт» против гей-браков, но правая рука Ле Пен и идеолог «дедьяволизации» Флоран Филиппо — гей.

Марин Ле Пен и Флоран Филиппо | Источник: Reuters

На сторону Ле Пен переходят и левые — лозунги о заботе государства привлекают и их. В рабочем городе Аянж на севере Франции, где из-за исторического влияния профсоюзов сильны левые настроения, Ле Пен встречают аплодисментами. В 2014 году выборы мэра в Аянже выиграл кандидат от «Национального фронта». Еще один парадокс: «Национальный фронт», выступающий против Евросоюза, в 2014 году выиграл французские выборы в Европейский парламент. Партия получила 24 из 74 положенных Франции мест. Марин Ле Пен, последовательно призывающая к выходу из еврозоны и восстановлению границ, раздает интервью в своем депутатском кабинете в Страсбурге. В 2015 году ее не пригласили на марш памяти жертв Charlie Hebdo, но уже в ноябре 2016-го она присутствовала на церемонии памяти погибших при терактах в Париже. После той атаки президент Франции Франсуа Олланд призвал лишать исламистов гражданства. Предложение прозвучало будто из уст Марин Ле Пен. Сперва — французы, потом — Россия Повестка Марин Ле Пен похожа на повестку Дональда Трампа — иногда они буквально говорят почти одно и то же. Если описывать их программу максимально коротко, получится так: против старых элит, за простых людей.

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