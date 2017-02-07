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10:42 (мск), источник: РИА Крым

Туман в Крыму: в аэропорту задержка рейсов, а переправа заработала по фактической погоде

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости (Крым). Из-за тумана в международном аэропорту «Симферополь» задерживается ориентировочно на час прилет нескольких рейсов, сообщил РИА Новости (Крым) директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

Источник: РИА "Новости"

«По погодным условиям задерживаются на прибытие четыре рейса, все задержки незначительные. Связаны они с тем, что с утра была ограниченная видимость на аэродроме, поэтому командиры воздушных судов приняли решение в Москве ждать улучшения погоды у нас. Сейчас ситуация улучшилась, прогноз хороший», — сообщил Лаптев.

Во вторник утром из-за неблагоприятных погодных условий и ограниченной видимости Керченская паромная переправа приостанавливала работу, однако не данный момент паромное сообщение между Крымом и материком возобновлено.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена! Осуществляется по фактическим погодным условиям», — сообщили в «Морской дирекции».

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