Туман в Крыму: в аэропорту задержка рейсов, а переправа заработала по фактической погоде

«По погодным условиям задерживаются на прибытие четыре рейса, все задержки незначительные. Связаны они с тем, что с утра была ограниченная видимость на аэродроме, поэтому командиры воздушных судов приняли решение в Москве ждать улучшения погоды у нас. Сейчас ситуация улучшилась, прогноз хороший», — сообщил Лаптев.

Во вторник утром из-за неблагоприятных погодных условий и ограниченной видимости Керченская паромная переправа приостанавливала работу, однако не данный момент паромное сообщение между Крымом и материком возобновлено.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена! Осуществляется по фактическим погодным условиям», — сообщили в «Морской дирекции».