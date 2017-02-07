Туман в Крыму: в аэропорту задержка рейсов, а переправа заработала по фактической погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости (Крым).
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости (Крым).
«По погодным условиям задерживаются на прибытие четыре рейса, все задержки незначительные. Связаны они с тем, что с утра была ограниченная видимость на аэродроме, поэтому командиры воздушных судов приняли решение в Москве ждать улучшения погоды у нас. Сейчас ситуация улучшилась, прогноз хороший», — сообщил Лаптев.
Во вторник утром
«Работа Керченской паромной переправы возобновлена! Осуществляется по фактическим погодным условиям», — сообщили в «Морской дирекции».