Подрядчик начал переделывать центр Симферополя

Как и сообщалось ранее, работы ведут за свой счёт (история вопроса — здесь). На сегодняшний день выполняются работы по фрагментарной замене мощения плитки на трех участках. В том числе — на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина… Общая сумма по заключенному контракту составила 180 миллионов 950 тысяч рублей, из которых порядка 12 миллионов остались недовыполненными. Поэтому администрацией в адрес подрядной организации направлена претензия с требованием устранения выявленных нарушений за свой счёт, а также выплаты штрафа в размере 904 750 рублей. Недочетов достаточно много, но мы надеемся на порядочность подрядчика, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы начальника управления капитального строительства Александра Бойченко.