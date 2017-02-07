Спасатели предупреждают о сильных морозах в Воронежской области

В ведомстве напомнили, что воронежцам стоит опасаться обморожения и по возможности не проводить много времени на улице. Если же обморожение все же произошло, пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в теплое помещение, вызвать скорую помощь, если обморожение не сильное, согреть замерзшие части тела теплыми руками. При более серьезном обморожении на поврежденные участки необходимо наложить теплоизолирующую повязку из марли, ваты, клеенки или прорезиненной ткани. Рекомендуется поместить пострадавшего в ванну с температурой воды 25 градусов, а затем постепенно добавлять горячую воду, доведя температуру воды до 36−37 градусов.

В сильные морозы особое внимание стоит уделить детям и пожилым родственникам, их не стоит отпускать на улицу без крайней необходимости.

Водителям также лучше отказаться от дальних поездок. Если же отменить поездку невозможно, необходимо тщательно продумать маршрут в соответствии с погодными условиями.