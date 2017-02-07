Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Горькая правда о гомеопатии
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Как мы растим маленьких тиранов
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
Глыба льда рухнула на коляску с младенцем (видео)
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
СМИ: Киев рассекретил данные о погибших в Донбассе
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
47-летняя Буланова сильно похудела и помолодела - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10:52 (мск), источник: 36on.ru

Спасатели предупреждают о сильных морозах в Воронежской области

Пресс-служба областного управления МЧС распространила предупреждение, связанное с резким изменением погодных условий в регионе — в ближайшие дни в Воронежской области ожидаются сильные морозы.

В ведомстве напомнили, что воронежцам стоит опасаться обморожения и по возможности не проводить много времени на улице. Если же обморожение все же произошло, пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в теплое помещение, вызвать скорую помощь, если обморожение не сильное, согреть замерзшие части тела теплыми руками. При более серьезном обморожении на поврежденные участки необходимо наложить теплоизолирующую повязку из марли, ваты, клеенки или прорезиненной ткани. Рекомендуется поместить пострадавшего в ванну с температурой воды 25 градусов, а затем постепенно добавлять горячую воду, доведя температуру воды до 36−37 градусов.

В сильные морозы особое внимание стоит уделить детям и пожилым родственникам, их не стоит отпускать на улицу без крайней необходимости.

Водителям также лучше отказаться от дальних поездок. Если же отменить поездку невозможно, необходимо тщательно продумать маршрут в соответствии с погодными условиями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь
+10°
слабый дождь
759 мм рт. ст.
повышенное
66 %
высокая
5 м/с
слабый ветер
19-летняя студентка из Воронежа погибла в страшном ДТП в Бабяково
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться
Катастрофу в Сочи раскроют с помощью компьютерной модели
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Путин поручил поддержать операторов при выполнении закона Яровой
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Как мы растим маленьких тиранов Все больше и больше родителей по всему миру выбирают либеральный подход к воспитанию. Но так ли он хорош? 
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь