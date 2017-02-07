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10:54 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский зоопарк открыт после карантина и ждёт гостей

Воронежский зоопарк снова ждёт гостей! Карантин снят, а сегодня — первый рабочий день.

Ветеринары не нашли причин продлевать ограничительные меры. Контрольная проверка оценила качество дезинфекции в зоопарке как удовлетворительное.

Напомним, на карантин зоопарк закрылся 5 января после того, как там из-за гриппа начали умирать птицы. В итоге всех пернатых, а это около 200 особей, пришлось уничтожить.

Новая коллекция птиц в Воронежском зоопарке должна появиться в этом году.

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