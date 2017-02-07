Воронежский зоопарк открыт после карантина и ждёт гостей
Воронежский зоопарк снова ждёт гостей! Карантин снят, а сегодня — первый рабочий день.
Воронежский зоопарк снова ждёт гостей! Карантин снят, а сегодня — первый рабочий день.
Ветеринары не нашли причин продлевать ограничительные меры. Контрольная проверка оценила качество дезинфекции в зоопарке как удовлетворительное.
Напомним, на карантин зоопарк закрылся 5 января после того, как там
Новая коллекция птиц в Воронежском зоопарке должна появиться в этом году.