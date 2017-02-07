В Воронежской области школьника и пожарного наградят за спасение 6 человек из огня

Спасателя Владислава Снигира и 14-летнего Фархода Базарова представили к награде в правительстве РФ за спасение двух семей из горящего дома, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-служба ГУ МЧС по региону во вторник, 7 февраля. Пожарный и подросток спасли из огня шесть человек, в том числе четверых детей.

Командир отделение пожарно-спасательной части в Бобровском районе Влад Снигир спас людей в нерабочее время в четверг, 2 февраля. Помогавший ему 14-летний юноша попал в больницу с отравлением продуктами горения.

Жилой дом 8×10 м загорелся в селе Верхний Икорец на улице Ранняя весна вечером в среду, 1 февраля. В доме жили две семьи с маленькими детьми. Причиной ЧП стало замыкание электропроводки.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 19:55. Пока они спешили на вызов, Влад Снигир проезжал мимо на своем автомобиле. Увидев пожар, он бросился на помощь и вытащил из задымленного дома мальчика и девочку, которым было меньше года, годовалого и двухлетнего мальчиков и их матерей. Когда приехал дежурный караул, Снигир помог им в тушении. С огнем удалось справиться к 20:20 — он успел повредить домашние вещи в комнате 1×1,5 м.