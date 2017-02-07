Артель «Хлебопек», царский яхт-клуб и другие старые вывески, оставшиеся в Москве

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Что такое «Канал имени Москвы» Дома, особняки, церкви и монастыри, их фасады, интерьеры и история имеют очень важное значения для понимания Москвы — они создают ее лицо. Но есть и мелочи, детали, подробности, полутона. Их часто не видно с первого взгляда, но они очень важны: это интонация города, его характер. В этом канале речь идет именно о мелочах, о деталях: вывесках, ручках, надписях, номерах, через которые видна связь с живыми людьми, ходившими по нашим улицам вчера, сто и двести лет назад. Для того чтобы понять город, важно не только смотреть, нужно время от времени всматриваться. Автор канала, кандидат исторических наук и москвовед, предлагает именно всматриваться в Москву, но своего имени не раскрывает. «Свободен от постоя» Покровка, 17/6

Источник: Афиша Daily

На воротах роскошного голубого особняка под номером 17/6 по Покровке (усадьба генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского, белорусское посольство), можно видеть интересную табличку. Надпись «Свободен от постоя. Мясниц. час. 3-го кварт.» напоминает о любопытных московских порядках позапрошлого столетия. До конца XVIII века все московские домовладельцы при наличии лишних помещений обязаны были брать к себе на постой военных, расквартированных в городе. При императоре Павле горожанам было предложено сдать деньги на постройку Покровских солдатских казарм. Внесший деньги домовладелец освобождался от воинского постоя, и ему укрепляли на воротах табличку, чтобы больше не беспокоили.

Источник: Афиша Daily

Надпись «Мясницкая часть 3-го квартала» есть не что иное, как адресная вывеска старого типа, когда указывались не улица и номер дома по ней, а полицейская часть, номер квартала в части и номер дома в квартале.

На вывеске номер дома не указан или не сохранился, но известен: 321-й. Эта адресная система заменена современной в 1908 году. В фильме «О бедном гусаре замолвите слово» есть песня со словами: «Я в доме у вас не нарушу покоя, Скромнее меня не найти из полка. И если свободен ваш дом от постоя, И если свободен ваш дом от постоя, И если свободен ваш дом от постоя, То нет ли и в сердце у вас уголка?» Сегодня это единственная такая сохранившаяся табличка в Москве. «Аптека» и «Зубной врач» М. Бронная, 22/15

Источник: Афиша Daily

Эту старинную вывеску можно видеть над входом в аптеку на углу Спиридоньевского переулка и Малой Бронной. Аптека существует на этом месте с момента постройки дома, с 1914 года, и она всегда была здесь. После находки вывески надпись была отреставрирована на деньги простых москвичей. По центру вывески слово «Аптека», под ней то же слово, написанное раньше другим шрифтом. По краям номер — 53, и сверху надпись «Централ. бюро студентческих кооперативов», то есть вывеска с одной стороны написана была с ошибкой, с другой правильно. Верхний, более поздний красочный слой относится к 1920-м годам. Студенческие кооперативы создавались еще до 1917-го и были инициаторами открытия обществ взаимопомощи, потребительских обществ, бирж труда, магазинов, лавок и аптек. Деятельность этих организаций процветала в годы нэпа. Внутри подлинных старинных интерьеров не сохранилось.

Источник: Афиша Daily

Еще одна вывеска 1920-х годов по этому адресу — «Зубной врач. Кв. 6″. Стоит напомнить, что 100 лет назад частные врачи, юристы, адвокаты вели прием на дому — у врачей дома были расположены медицинские кабинеты и даже операционные (вспомним профессора Преображенского из “Собачьего сердца”, который вел прием на дому).

Рекламные вывески располагались на фасаде дома (как в данном случае) или дверях парадного. То нет ли и в сердце у вас уголка?" Контора инженера Фалькевича Кривоколенный пер., 14

Источник: Афиша Daily

Старинную вывеску заводско-технической конторы инженера Фалькевича эпохи нэпа можно видеть на доме в Кривоколенном переулке, 14, — она тоже восстановленная. Самуил Борисович Фалькевич жил в соседнем Потаповском переулке и был совладельцем Кислородного завода на Семеновской, открыл в столице представительство германского автозавода Norddeutschen Automobilwerke, а заодно — и этот сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей NAW в Кривоколенном. Но с автотранспортом не пошло и контора перепрофилировалась на продукцию Кислородного завода: поставляли сжатый кислород для технических и медицинских нужд. Контора прекратила свое существование в 1925 году. «Артель “Хлебопек”. Булочная» Пречистенка, 15

Источник: Афиша Daily

Эта вывеска проклюнулась из-под современной окраски. В дореволюционном здании до недавнего времени располагалась почта. Когда сняли вывеску, под ней обнаружились следы другой, старой. Это вывеска «Артель “Хлебопек”. Булочная», сделанная в 1920-е годы.

Винный магазин Депре Петровка, 8

Источник: Афиша Daily

Торговый дом Депре был самым известным французским винным магазином в дореволюционной Москве. История виноторговой фирмы началась в начале XIX века, когда капитан французской армии Камиль Филипп Депре остался в России после ранения на Бородинском поле. Находясь на лечении в госпитале, он женился на сестре милосердия Анне Рисс и открыл винный магазин в доме, принадлежавшем семье, из которой происходила Анна. Упоминания о винном доме Депре встречаются у А. И. Герцена в книге «Былое и думы», Н. В. Гоголь имел в магазине Депре открытый кредит. Бывал здесь Антон Павлович Чехов, упомянувший ликер бенедикт в своем произведении «Драма на охоте». Упоминание о Депре есть и в романе Толстого «Анна Каренина». В конце XIX века старый дом обветшал, его нужно было перестраивать. Проект возглавил архитектор Роман Клейн, который в 1898 году построил на его месте большой дом с элементами французского стиля времен Генриха IV. На первом этаже здания располагалось помещение «Магазина иностранных вин и гаванских сигар, поставщика высочайшего двора К. Ф. Депре». В магазине были большие витрины, а над окнами были сделаны ниши с фирменными вывесками из камня с выбитыми позолоченными буквами. Под магазином находились винные подвалы, а на верхних этажах — квартиры, которые сдавались внаем. Магазин работал как винный все советское время. «Булочная и кондитерская» Покровка, 1/13/6

Источник: Афиша Daily

Булочная в этом доме существовала почти 100 лет. В 2012 году во время ремонта обнаружили сразу три надписи по кафельной облицовке («Булочная», «Кондитерская» и «Булочная и кондитерская»), сделанные в 1920—1950-е годы, а также изображение кренделя. На деньги жителей Покровки все три надписи были восстановлены, расчищена керамическая плитка начала ХХ века, была частично восстановлена подлинная старинная витрина, в которой выставлены любопытные предметы старины.

Источник: Афиша Daily