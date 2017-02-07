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10:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Центр реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровском крае будут содержать за счет государства

Сейчас финансирование организации зависит от пожертвований и денег, которые платят посетители.

Источник: Reuters

Центр реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровском крае решено перевести на государственное финансирование. В будущем на базе «Утеса» планируют создать полноценный реабилитационный центр, как в Приморье под Уссурийском — там есть не только открытые вольеры, но и специальные помещения для проведения операций и наблюдения за поведением животных, сообщает портал «Губерния».

На сегодняшний день реабилитацией диких животных в центре «Утес» занимается общественная организация. В нее входит несколько человек, которые ухаживают за животными. По словам директора «Утеса» Эдуарда Круглова, финансирование организации зависит от людей, посещающих центр, и пожертвований.

О том, что учреждение планируется содержать за государственный счет, заявили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

«Что касается центра реабилитации диких животных “Утес”, то принято политическое решение о его передаче на государственное содержание. Работа в этом направлении ведется», — рассказал заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Виктор Бардюк.

Часть вольеров — для лечения тигров и других крупных хищников — уже находится на содержании краевого бюджета. Для их обслуживания в этом году планируется включить в штат зоотехников и ветеринаров.

Представитель Минприроды объяснил, что охрана животного мира — это федеральные полномочия, которые переданы на уровень субъекта. Регионы получают из госбюджета субвенцию, которую Хабаровский край мог бы потратить на поддержку центра реабилитации.

«У нас есть определенные сложности: мы не можем принять в штат краевой службы по охране животного мира ветеринара и зоотехника, чтобы они там работали — не предусмотрено это штатным расписанием. Мы направили запрос в Минприроды РФ с просьбой разъяснить возможность создания таких должностей за счет сувбенций. Без решения федерального органа мы не можем хоть копейку направить на [эти цели]. Я надеюсь на положительное решение по выделению государственных средств. А тем временем мы уже нашли внебюджетные источники. Работа будет проводиться по развитию [центра], по ремонту клеток, вольеров», — отметил Виктор Бардюк.

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