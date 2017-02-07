В марте в Новосибирске пройдет третий митинг против повышения тарифов ЖКХ

Как сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой, которого считают одним из инициаторов протестных митингов, «никаких окончательных решений принято не было, так как есть необходимость собрать как можно больше предложений и широко их обсудить».

Одно из предложений предусматривает сбор необходимой информации «о деятельности монополий, влиянии на экономику города, социальные последствия, аналитику, альтернативные предложения». Итогом этой работы должно стать проведение в Новосибирске всероссийской конференции «Энергетика и конкурентоспособность регионов», для участия в которой будут приглашены «серьезные российские эксперты», а провести ее предполагается в конце февраля — начале марта.

Запланировано также провести серию пикетов с требованиями отмены решения о повышении тарифов ЖКХ на 15%. Инициативная группа планирует продолжить распространение листовок и официально обратиться ко всем депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с предложением обозначить публично свою позицию. Планируется создать и специальный сайт. Что же касается третьего митинга, проведение которого активно обсуждается, то ориентировочная дата его проведения — 18 марта. Тематика пока окончательно не определена.