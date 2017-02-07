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10:50 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе прогнозируют высокое половодье

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С учетом аномального количества осадков этой зимой, в Уфе ждут высокого весеннего половодья.

Городские службы уже начали подготовку к приходу «большой воды». Предварительная информация Управления гражданской защиты о готовности к прохождению весеннего половодья будет представлена в конце февраля.

Как отметили сегодня на оперативном совещании в мэрии, в этом году при стечении определенных обстоятельств может случиться половодье, которого в башкирской столице не было примерно 20 лет.

В настоящее время на согласовании находится разработанное постановление и план основных мероприятий по проведению безаварийного пропуска половодья.

Утверждается количество противопаводковых штабов, пунктов временного размещения и наблюдательных постов, ведется подготовка аварийно-спасательных сил и средств. Планируется проведение тренировок по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации.

По сложившейся традиции готовность служб и предприятий Уфы к приходу «большой воды» будет оцениваться на смотре сил и средств организаций, привлекаемых к аварийно-спасательным работам в дни весеннего половодья.

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