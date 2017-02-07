В Уфе прогнозируют высокое половодье

Городские службы уже начали подготовку к приходу «большой воды». Предварительная информация Управления гражданской защиты о готовности к прохождению весеннего половодья будет представлена в конце февраля.

Как отметили сегодня на оперативном совещании в мэрии, в этом году при стечении определенных обстоятельств может случиться половодье, которого в башкирской столице не было примерно 20 лет.

В настоящее время на согласовании находится разработанное постановление и план основных мероприятий по проведению безаварийного пропуска половодья.

Утверждается количество противопаводковых штабов, пунктов временного размещения и наблюдательных постов, ведется подготовка аварийно-спасательных сил и средств. Планируется проведение тренировок по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации.