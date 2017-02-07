В Уфе прогнозируют высокое половодье
УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С учетом аномального количества осадков этой зимой, в Уфе ждут высокого весеннего половодья.
УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С учетом аномального количества осадков этой зимой, в Уфе ждут высокого весеннего половодья.
Городские службы уже начали подготовку к приходу «большой воды». Предварительная информация Управления гражданской защиты о готовности к прохождению весеннего половодья будет представлена в конце февраля.
Как отметили сегодня на оперативном совещании в мэрии, в этом году при стечении определенных обстоятельств может случиться половодье, которого в башкирской столице не было примерно 20 лет.
В настоящее время на согласовании находится разработанное постановление и план основных мероприятий по проведению безаварийного пропуска половодья.
Утверждается количество противопаводковых штабов, пунктов временного размещения и наблюдательных постов, ведется подготовка
По сложившейся традиции готовность служб и предприятий Уфы к приходу «большой воды» будет оцениваться на смотре сил и средств организаций, привлекаемых к