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11:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На «дальневосточный гектар» подали заявку более 70 дончан

Более 70 дончан подали заявку на «дальневосточный гектар». Об этом радио «Дон-ТР» сообщили в пресс-службе федерального министерства по развитию Дальнего Востока.

Число желающих получить землю на Дальнем Востоке из Ростовской области за несколько дней выросло в несколько раз.

Напомним, с 1 февраля бесплатно получить земельный надел в самом восточном округе страны может любой россиянин. На данный момент подано более 50 тысяч заявок. Больше всего в списке претендентов на «дальневосточный гектар» приморцев и хабаровчан. А наибольшим спросом пользуются земельные участки в Приморском крае, Якутии и Сахалинской области.

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