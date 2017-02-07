На «дальневосточный гектар» подали заявку более 70 дончан

Число желающих получить землю на Дальнем Востоке из Ростовской области за несколько дней выросло в несколько раз.

Напомним, с 1 февраля бесплатно получить земельный надел в самом восточном округе страны может любой россиянин. На данный момент подано более 50 тысяч заявок. Больше всего в списке претендентов на «дальневосточный гектар» приморцев и хабаровчан. А наибольшим спросом пользуются земельные участки в Приморском крае, Якутии и Сахалинской области.