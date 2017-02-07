Из-за строительства Иннополиса остались без связи поселки Татарстана

Пока в «городе будущего» демонстрируют новейшие технологии, открываются филиалы ведущих компаний и проходят международные форумы, в соседних поселках люди сидят без телефонной связи и Интернета.

По словам главы Верхнеуслонского района Марата Зиатдинова, при строительстве инженерных коммуникаций Иннополиса практически остались «отрезанными» от мира поселки Восточная Звезда и Елизаветино. Однако обещают, что по завершению работ на объектах «города будущего» в 2017 году дорога до Восточной Звезды будет восстановлена, как и телефонная связь с подключением Интернета.

А вот жителям Елизаветина пока придется подождать, так как там работы еще не завершаются и дорогу бесполезно восстанавливать.