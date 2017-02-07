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11:46 (мск), источник: Югополис

Ликвидация аварии на теплотрассе в центре Краснодара завершена

Аварийно-ремонтные бригады АО «Краснодартеплосеть» ликвидировали последствия трёх порывов на магистральной теплотрассе диаметром 800 мм в центральной части краевого центра.

Ремонтные работы закончены на участках теплотрассы в районе перекрестка улиц им. П. Осипенко и КИМ, а также им. Фурманова и КИМ, в районе ул. Старокубанской и Бургасской. Сварочные работы и замена аварийных участков магистральной трубы завершены 6 февраля в 19.00 часов и начато заполнение системы горячей водой, которое продолжалось в ночь на 7 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время специалисты АО «Краснодартеплосеть» проверяют, есть ли на объектах теплоснабжения участки завоздушенности, и готовы оперативно устранить их для полноценной подачи тепла в жилые дома и социальные объекты.

Как сообщал «Югополис», ремонт теплотрассы, снабжающей теплоносителем центральную часть Краснодара, начался в ночь на понедельник, 6 февраля. В связи с этим была временно ограничена подача тепла в жилые дома и ряд объектов социальной сферы в Центральном и Западном внутригородских округах Краснодара.

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