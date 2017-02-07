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11:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Минсоцзащиты о «жителях больниц» в Хабаровске: Люди теряют память от болезней, травм, алкоголя и наркотиков

Пациентов, которые из-за амнезии не могут найти свой дом и родственников, сотрудники ведомства оформляют в дом-интернат.

Источник: Reuters

Представители краевого Минсоцзащиты прокомментировали ситуацию с пациентами, которые подолгу живут больницах Хабаровска из-за потери памяти или отсутствия жилья. По словам сотрудников ведомства, проблему решают разными способами: одних «потерявшихся» оформляют в дома-интернаты, а другим помогают вспомнить свое прошлое и вернуться в общество. При этом, как отмечают в министерстве, безвыходных случаев практически не бывает, сообщает портал «Губерния».

Напомним, во второй краевой больнице сейчас находится шесть пациентов, которые уже не нуждаются в лечении, однако выписать их врачи не могут. Некоторым из пациентов некуда идти, а другие и вовсе потеряли память и не могут ничего о себе рассказать.

В министерстве социальной защиты населения Хабаровского края корреспонденту портала сообщили, что в крае есть схема работы с подобными людьми, которая успешно действует уже не один год.

«Если такой человек уже не нуждается в медпомощи, то мы его направляем дальше. Например, здоровый трудоспособный человек направляется в центр адаптации, который занимается лицами без определенного места жительства. Там ему восстанавливает документы, отправляют к месту жительства, если это нужно, ищут родственников. Если это уже пожилой гражданин без родственников, который нуждается в постоянном уходе, то мы оформляем его в дом-интернат, либо, если у него есть жилье, к нему приходит соцработник. Эту работу мы ведем в том числе совместно со второй краевой больницей: они регулярно сообщают нам о таких случаях. В итоге безвыходных ситуаций у нас практически нет», — рассказала начальник отдела стационарных учреждений и социального обслуживания минсоцзащиты Наталья Варламова.

Потере памяти, по словам собеседницы, подвержены как пожилые, так и молодые люди, причем не обязательно бомжи. Некоторые забывают собственные имя и адрес из-за сильного стресса или заболеваний, а для кого-то амнезией кончаются драки или алкогольно-наркотическое отравление.

«При этом не могу вспомнить случай, чтобы какой-то пациент потерял память совершенно. Чаще всего что-то они все же помнят или вспоминают. У кого-то родственники находятся, другие имеют свое жилье. И причины для амнезии разные: у пожилых — в силу заболеваний, а у молодых — в силу употребления алкоголя или наркотиков, еще бывают драки с травмами. Статистика разная: иногда может быть и три, и пять таких потерявшихся людей за месяц, а иногда никого. Нам сообщают со всего города, и из 10-й, и из 11-й, и из 7-й больницы — все главврачи знают наши контакты, звонят. У нас с Минздравом есть межведомственное соглашение по работе с такими лицами», — добавила Наталья Варламова.

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