Минсоцзащиты о «жителях больниц» в Хабаровске: Люди теряют память от болезней, травм, алкоголя и наркотиков
Пациентов, которые
Пациентов, которые
Представители краевого Минсоцзащиты прокомментировали ситуацию с пациентами, которые подолгу живут больницах Хабаровска
Напомним, во второй краевой больнице сейчас находится шесть пациентов, которые уже не нуждаются в лечении, однако выписать их врачи не могут. Некоторым из пациентов некуда идти, а другие и вовсе потеряли память и не могут ничего о себе рассказать.
В министерстве социальной защиты населения Хабаровского края корреспонденту портала сообщили, что в крае есть схема работы с подобными людьми, которая успешно действует уже не один год.
«Если такой человек уже не нуждается в медпомощи, то мы его направляем дальше. Например, здоровый трудоспособный человек направляется в центр адаптации, который занимается лицами без определенного места жительства. Там ему восстанавливает документы, отправляют к месту жительства, если это нужно, ищут родственников. Если это уже пожилой гражданин без родственников, который нуждается в постоянном уходе, то мы оформляем его в
Потере памяти, по словам собеседницы, подвержены как пожилые, так и молодые люди, причем не обязательно бомжи. Некоторые забывают собственные имя и адрес
«При этом не могу вспомнить случай, чтобы